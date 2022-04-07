يتنظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي الليلة، لذا كثرت عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 6 والقنوات الناقلة له.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 6 والقنوات الناقلة الليلة، للكشف عن مزيد من القضايا التي يبدع فيها الثنائي «زين»، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، و«آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وتُعرض الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي في تمام الساعة التاسعة مساء، حصريا عبر شاشة قناة cbc، ويكون لها موعد إعادتين، الأولى بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، والثانية إلا ربع صباحا.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل، تعيين المحامي «زين» كشريك في شركة المحاماة بمجموعة من الحصص، وذلك في اجتماع خاص مع مجلس الإدارة، ومع «فريدة» صاحبة الشركة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.