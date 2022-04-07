فشل أحمد داود وانهيار صبا مبارك في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6

عرضت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود على شاشة قناة cbc والتي شهدت الكثير من التطورات والمفاجآت الدرامية، والتي كانت أولها تولى المحامي «أدم» الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود أول قضية بشكل رسمي وهي قضية إيجار.

فشل داود في أول قضية له في سوتس بالعربي الحلقة 6

وبالفعل جرى تكليف أدم من قبل زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين بأن يترافع فى هذه القضية بنفسه لتكون بداية مشواره مع المرافعات في المحكمة، ولكن بسبب التوتر الذي كان يواجه أدم فشل في المرافعة وخسر القضية.

انهيار فريدة فى مسلسل سوتس بالعربي

على الجانب الآخر ظهرت قضية جديدة في مكتب المحاماة، ولكن هذه المرة كانت هذه تخص طليق فريدة صاحبة المكتب، والتي تجسد شخصيتها في المسلسل الفنانة صبا مبارك، ووكلت القضية لزين، ليتولى مسؤوليتها.

ولكن فريدة قررت في النهاية أن تتولى القضية بنفسها، وبالفعل اتفقت على موعد مع طليقها، وجلست معه وكانت مقابلة مليئة بالذكريات، ولكنها عرفت سر جعلها تنهار وهو إصابة طليقها بمرض السرطان.