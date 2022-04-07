مفاجآت بانتظار آسر ياسين وأحمد داود في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6

تتوالى أحداث مسلسل سوتس بالعربي وتتصاعد بعد عرض الحلقة الخامسة مساء أمس الأربعاء على شاشة قناة cbc، للثنائي آسر ياسين وأحمد داود، وسط توقعات الجمهور بالأحداث الجديدة من المسلسل.

ويتوقع الجمهور أن يشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6 ظهور قضية جديدة للمحامي «زين» الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، خاصة بعد انتهاء القضية السابقة لصالحه عن طريق «اللاعيبة الذكية».

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6

كما يتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس، تطورا أكبر في علاقة الثنائي «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، و«ليلي» التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، خاصة مع تطور علاقتهما في الحلقة الخامسة، بعد أن قررت مساعدته في «العزومة» التي كان مقررا أن يقيمها لزملائه في الشركة بعد انضمامه لها.

مضايقات قدري لزين

وتستمر مضايقات «قدري الزيات» الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين، لـ«زين» و«آدم»، حيث يحاول سحب القضايا منهما، لكنه لا ينجح في النهاية، ويتمكن «زين» من السيطرة عليه بذكائه الشديد.