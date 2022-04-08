مستثمرو السياحة :تدفقات الوفود الإيطالية على مصر بداية من يوليو المقبل

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، عن قيام شركات السياحة الإيطالية بإبرام تعاقدات مع فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لجلب سياح إيطاليين لها بداية من شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون التدفقات السياحية الوافدة من إيطاليا خلال الصيف كبيرة، خاصة أن إيطاليا من الدول البعيدة عن الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وأن إيطاليا تعتبر من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر.

شرم الشيخ من أهم المدن التي يفضل الإيطاليون زيارتها

وأضاف لـ«الوطن»، أن السياح الإيطاليين اعتادوا على زيارة المدن السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ التي تأتي ضمن أكثر المدن العالمية التي يفضل الإيطاليون السفر إليها، مشيرا إلى أن عودة الحركة السياحية من إيطاليا خلال الصيف سيتبعها زيادة فى أعداد السياح الوافدين من عدد من الدول الأوربية لاسيما من بريطانيا وألمانيا .

وأوضح «عبداللطيف»، أنه بالرغم من زيادة حجوزات السياح الوافدين خلال الشهر الجاري لقضاء فترة إجازات أعياد الربيع «الأيستر»، في مصر إلا أنها لم تصل بعد إلى نصف ما كانت عليه خلال ذات الفترة من عام 2019، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول العالم جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على معدلات حركة السياحة البينية بين الدول، لافتا إلى أن نسب الإشغالات حاليا في المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تتراوح ما بين ضعيفة ومتوسطة.

مصر لا تعتمد على سوق سياحي واحد

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أن القطاع السياحي المصري قادر على تجاوز توقف الحركة السياحية الوافدة إليه من كل من روسيا وأوكرانيا خاصة أن مصر لا تعتمد على دولة واحدة أو دولتين في إرسال السياح إليها بل هناك تعدد في الأسواق المصدرة للحركة السياحية للمقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي المقبل قد يشهد قدوم أعداد جيدة من السياح لمصر.