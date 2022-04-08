بعد استغاثة ميار الببلاوي.. خبير يشرح كيفية حذف مقاطع فيديو من يوتيوب

بكت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، أثناء حلولها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية، وعُرض لها مشهد من فيلم قديم فى بداية مشوارها الفني، حيث رفضت تماما عرض هذا الفيديو، وقالت أنها تواصلت مع شركة Google لحذف الفيديو ولكنهم لم يردوا عليها.

وقال المهندس إسلام خالد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حذف فيديو أو استبداله من منصة يوتيوب، أمر بسيط للغاية إذا تم رفع الفيديو من قناتك أنت، مشيرا إلى أنه يمكن إزالة أي فيديوهات سبق وحمّلتها من حسابك على Google، وأنّ عملية حذف الفيديو نهائية، وبالتالي عند حذف فيديو، لن تتمكّن من استرداده من خلال YouTube، وإذا كنت تريد مشاهدة الفيديو في المستقبل، احرص على حفظ نسخة منه.

طريف حذف فيديو من على يوتيوب

وأشار «خالد»، إلى أنه حتى يتم حذف الفيديو يجب تسجيل الدخول، من خلال استوديو YouTube، ثم النقر على المحتوى من القائمة اليمنى، والانتقال إلى الفيديو الذي تريد حذفه، وانقر على رمز المزيد، ثم الحذف نهائيًا، وضَع علامة في المربّع للتأكيد على حذف الفيديو نهائيًا، واختَر الحذف نهائيًا.

أما اذا كان الفيديو لم يتم رفعه من خلال قناتك على اليوتويب، وقام شخصا أخر بتحميله، ويحتوي على مشاهد مسيئة وكلمات سيئة، فيتم الإبلاغ عن فيديوهات وقنوات وأنواع أخرى من المحتوى غير الملائم على YouTube، حيث يعتمد يوتيوب، على المستخدمين في منتدى YouTube للإبلاغ عن أي محتوى يعتبرونه غير ملائم، وتبقى هوية المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى مجهولة، ولا يتم الكشف عنها على الإطلاق.

مراجعة الفيديوهات من قبل المنصة قبل الحذف

ولفت إلى أنه لا تتم إزالة المحتوى من YouTube تلقائيًا عند الإبلاغ عنه، بل تتم مراجعته وفقًا للإرشادات العامة للمنصة، وتتم إزالة المحتوى من YouTube إذا كان يخالف إرشادات المنتدى، أو يمكن حظر المحتوى على فئات عمرية معيّنة إذا كان لا يلائم الجمهور الأصغر سنًا.

وأوضح أن منصة يوتيوب تعمل على مدار الساعة وطوال أيّام الأسبوع على مراجعة الفيديوهات التي يتمّ الإبلاغ عنها، ويمكن الإبلاغ عن فيديو في أي وقت بعد أن يتم تحميله إلى YouTube، فإذا لم يجد فريق المراجعة أي مخالفة، لن تُحدث عمليات الإبلاغ المتكرّرة أي فرق، وسيبقى الفيديو منشورًا على الموقع.

وطالب «خالد»، بالانتقال الى الفيديو المراد الإبلاغ عنه، ثم انقر على رمز المزيد في أعلى الفيديو، ثم انقر على رمز الإبلاغ ،اختَر سبب الإبلاغ، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعته من قبل فريق يوتيوب إذا كان مخالفا لقواعده.