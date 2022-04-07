رحمة أحمد: «كنا مبسوطين وإحنا بنمثل مشهد الدخلة في الكبير أوي 6»

قالت الفنانة رحمة أحمد، صاحبة دور مربوحة في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي 6، إنه جرى ترشيحها للدور بعد تقديمها إحدى المسرحيات على مسرح الهناجر، وتواصل مع المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي واستقر الاختيار عليها.

الاختيار وقع عليها بالصدفة

وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنها لم تكن تعرف أن فريق عمل مسلسل الكبير كان يبحث عن فتاة تؤدي دورها وستشارك أحمد مكي البطولة في الجزء السادس من المسلسل، لافتة إلى أن مشهد تصوير ليلة الدخلة استمر يوم ونصف.

انبساط أثناء التصوير

وتابعت الفنانة رحمة أحمد: «كنا مبسوطين وإحنا بنصور مشهد الدخلة رغم إنه متعب في تغيير الأطقم بس الحمدلله ربنا كرمني، وأحمد مكي إنسان لطيف وفنان كبير، كان بيدعمني ويطمني ويوجهني ويديني نصايح وهو إنسان عظيم، أنا ليا الشرف إني اتقارن مع دنيا سمير غانم، مكنتش اتخيل أبدًا إني اتقارن مع حد ذو موهبة ونجم سوبر ستار زي أستاذة دنيا».

وأوضحت: «الناس بتقارن في حاجة مش موجودة، وأنا مش بكمل شخصية هدية، مع الاعتزاز والفخر لمقارنتنا ببعض، أنا بس حاسة بالشكر والامتنان لربنا إنه عوض تعبي خير، ومبسوطة من رد فعل الناس، دي حاجة كبيرة بالنسبة لي، ألف حمد وشكر لله، رد فعل الناس بيطمن إني ماشية على الطريق الصحيح، إن شاء الله باقي الحلقات تعجب الناس».