بعد تفوق مربوحة.. رحمة أحمد تعلق على مقارنتها مع دنيا سمير غانم

بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية مربوحة فى مسلسل الكبير أوي 6، وهو الدور الذي قدمته الفنانة الشابة رحمة أحمد، والتي اعتقد البعض أنها بديلة للفنانة دنيا سمير غانم التي قدمت دور هنية في الأجزاء الأربع الأولى.

رحمة أحمد: شرف لي أن أضع في جملة واحدة مع دنيا

وقالت رحمة أحمد، عبر صفحتها الشخصية، بعد تجسيدها لدور مربوحة في الكبير أوي وتحقيقه نجاحا كبيرا، وبعد أن فضلها الجمهور على دور الفنانة دنيا سمير غانم، إنها شرف لها أن تضع فى جملة واحدة مع دنيا سمير غانم.

وأكدت رحمة أحمد أنها واحدة من جمهور دنيا سمير غانم، وذكر اسمها بجوار دنيا سمير غانم بعد نجاح شخصية مربوحة أمر لا تصدقه مطلقا.

مربوحة ورحمة أحمد يعيدان الأذهان لـ دنيا سمير غانم

رحمة أحمد ظهرت لأول مرة فى مسلسل الكبير أوي بعد أن قام الفنان أحمد مكي والمخرج احمد الجندي باختيارها من إحدى العروض المسرحية بعد النجاح الكبير الذي حققته في المسرح.

فى بداية الأمر كانت الفكرة تدور حول أن تكون مربوحة بدلا من هدية دور الفنانة دنيا سمير غانم، ولكن بعد التفكير تم ابتكار تلك الشخصية من جديد، وهي أن الكبير أوي ذهب لزيجة جديدة بعد أن تركته هدية، وأصبحت القرية في أزمة كبرى بسبب انشغال الكبير في تربية أولاده العترة وجوني بعد أن كبرا في السن.

مسلسل الكبير أوي من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد وسما إبراهيم.