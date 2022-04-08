البيئة تطلق المرحلة الثالثة لبرنامج تدريب العاملين بالمنشآت السياحية

استمراراً لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، وفى إطار التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج وصون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظة جنوب سيناء المرحلة الثالثة لبرنامج التدريب وبناء القدرات العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 65 متدرب من العاملين بالفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ.

زيادة وعي العاملين بالقطاع السياحي

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع السياحي والضيافة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر السنوي لتغير المناخ بالإضافة إلى الجهود الدولة لاستضافة والإعداد للمؤتمر والعوائد الاقتصادية والبيئية وارتباط صناعة السياحة والضيافة بالتغيرات المناخية وكيفية تقليل التأثيرات السلبية للتقليل من الانبعاثات الكاربونية.

وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يعمل على رفع وعي المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت والتطوير المستدام والجدوى الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزعم إطلاقه للمنشآت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

اتباع الأساليب البيئية التي تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه

وأشارت الوزيرة إلى أن اتباع الأساليب البيئية التي تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، الطاقة، الموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي بدورها على البيئية والتنوع البيولوجي كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.