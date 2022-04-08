تمكن مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، من أن يحجز لنفسه مكانًا ثابتًا بين جميع الأعمال الدراميه التي تُعرض خلال السباق الرمضاني الجاري، إذ يبحث عدد كبير من قطاع الجمهور كل يوم عن الأحداث الجديدة للمسلسل، كما يبحثون أيضًا عن مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 7 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة، خاصًة بعدما احتوت الحلقة السابقة على أحداث هامة، منها ظهور جيهان خليل، التي تجسد شخصية فتاة كانت تسكن في منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، ثم تزوجت منذ فترة من أحد قادة التنظيم دون سابق معرفة، وتساءل متابعي المسلسل عما سيحدث لها.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 7 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة

بحيث تكون مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 7 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة، عبر شاشة DMC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، على أن تكون الإعادة الأخرى في الساعة الخامسة إلا خمس مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 7 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة

بينما تأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 7 بطولة أمير كرارة والقنوات الناقله، على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، وتتم إعادة هذا المسلسل مرتين، الأولى في الساعة الثامنة صباحًا، والثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

أهم أحداث الحلقة 6 من مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

حيث أظهر مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، خلال الحلقة السابقة، وجود أحد التنظيمات السورية التي تسعى إلى تهريب عناصر تنظيم داعش الإرهابي من منطقة الشرق الأوسط إلى مصر، لكي ينفذوا مخططاتهم الإجرامية، من خلال إعداد وتحضير نحو 80 ألف مقاتل، وتدريبهم على حروب العصابات، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.