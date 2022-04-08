مسلسل العائدون الحلقة 6.. حياة أمير كرارة في خطر بعد فشل حيلته

بدأ الفنان أمير كرارة مسلسل العائدون الحلقة 6، بصحبة أصدقائه داخل الجهاز الأمني، والذي يجمع كلا من محمود عبد المغني وأمينة خليل، خلال محاولة تجنيد إحدى الفتيات اللاتي يعملن في «كازينو» بإحدى الدول الأوروبية.

واستعرض أمير كرارة في مسلسل العائدون الحلقة 6 أبرز المعلومات عن تلك الفتاة، والتي يسعى لتجنيدها، حيث تُدعى «سارة» تونسية الجنسية، وتعمل «ديلر» في صالة قمار، وتربطها علاقة مع بعض الشخصيات التي لها نشاط إجرامي كبير سواء في السلاح أو المخدرات.

أمير كرارة ينتحب صفة نجل رجل أعمال يهوى القمار في مسلسل العائدون الحلقة 6

ويرغب أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 6، في تجنيد تلك الفتاة، لإخبارها بمصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي، إذ سافر «كرارة» إلى تلك الدولة، ووضع مُخططًا بشأن الإيقاع بها، حيث ادعى أنه نجل رجل أعمال كبير في الشرق الأوسط ويهوى لعب القمار طوال الوقت.

وانجذبت تلك الفتاة، لـ أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 6، لا سيما بعدما حظي بالفوز في أول مرة له داخل الصالة، ليمنحها هدية ثمينة عبارة عن شيك به مبلغ مالي ضخم، ويدعوها للعشاء في أحد المطاعم حتى يتقرب منها بشكلٍ أكبر ويجعلها تثق به.

حيلة أمير كرارة للتجسس على فتاة تونسية في مسلسل العائدون الحلقة 6

وكان من المُقرر أنّ يحاول أمير كرارة تحميل برنامج مراقبة على هاتف هذه الفتاة لرصد حركاتها، إلا أنه فشل في ذلك، ليهديها بعد ذلك أسورة بها جهاز تسجيل، يستطيع من خلالها معرفة أسرارها.

واكتشفت هذه الفتاة، في مسلسل العائدون الحلقة 6، وجود جهاز تسجيل في الأسورة، حيث كانت برفقة رجل عصابات، والذي اطلع بدوره على الأمر، لتُصبح حياة أمير كرارة في خطر هناك.

وعلى الفور طلب محمود عبد المغني وأمينة خليل من أمير كرارة مغادرة المكان والعودة إلى القاهرة، قبل وصول أحد أفراد العصابة له، حيث ستكشف الحلقة المُقبلة، تفاصيله عودته إلى مصر.