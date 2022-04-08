عبدالرحمن بلالة: مصر صدرت الإنشاد الديني للعالم (فيديو)

قال المنشد الديني عبدالرحمن بلالة، إنه يفضل كل الأنشودات القديمة، مثل «لأجل النبي» للراحل محمد الكحلاوي، مشددًا على أنه تربى عليها وتعلم منها، كما أداها على الهواء، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني.

وحول طقوسه في شهر رمضان، قال بلالة: «أسترجع كل ما هو خاص بالشهر الفضيل، بالنسبة للأشعار العامية والعربية الفُصحى، ولشهر رمضان أغاني كثيرة في بداية أيامه ومنتصفها وليلة القدر، وفي نهايته أيضا، ففي الماضي كان يخرج موكب احتفالا بظهور هلال رمضان».

المنشدون القدامى كانوا صادقين

كما تطرق إلى كبار المنشدين المصريين، مثل النقشبندي ونصر الدين طوبار، وأكد على أن المصريين مرتبطين بهم حتى الآن، لأنهم كانوا صادقين: «مصر صدرت الإنشاد الديني للعالم كله، وفي جنوب شرق آسيا، نجدهم يقلدون الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ مصطفى إسماعيل، وفي التواشيح لا يقول العالم العربي جديدا، لأنه يقدم أعمال طه الفشني والنقشبندي ونصر الدين طوبار وغيرهم».

مفيش حد دلوقتي ممكن يبقى زي الشيوخ القُدام

وأشار بلالة، إلى أنه تعلّم الابتهال في المسجد الذي يكون دون موسيقى، والذكر السلطاني في المساجد، والشيوخ وبطانتهم «الكورال»، بالإضافة إلى الأغاني الدينية، موضحًا أنه كان مقربا من الشيخ محمد عمران: «كان حاجة ملهاش وصف، ومفيش حد دلوقتي ممكن يبقى زي الشيوخ القُدام».

وأكد: «الجيل الحالي به منشدون ومنشدات رائعون للغاية، لكن لا مجال لظهوره، ففي الماضي، خدمتنا حفلات أضواء المدينة، أما الآن فلم تعد هناك مساحة لإظهار الشباب».