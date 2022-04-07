ضبط شخصين بالإسكندرية هاربين من أحكام حبس بلغت 150 سنة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كل من (مالك محل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (63) حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت (42 سنة ) ، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بأحد العقارات بمنطقة المندرة خشية ضبطه .. و(مالك معرض سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (87) حكم "79 جزئى – 8 مستأنف" فى قضايا "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت (74) سنة ، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.