مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6.. مقالب «جوني والعترة» على طريقة «الدادة دودي»

شهد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6 أحداثا عديدة كان أبرزها مشهد تقرب «مربوحة»، التي تؤدي دورها رحمة أحمد، من أولاد الكبير أوي «العترة وجوني»؟، حيث ذهبت إليهما في غرفتهما للحديث معهما، ولكن دبر الثنائي مقالب لها، وبعد أن تركت الغرفة لتجري خلفهما، سقطت من على السلم وبعد محاولتها للوقوف مرة سكبا «بلي» على الأرض، وبعدها سكب الثنائي عليها جردل به مادة خضراء، قبل أن ينقذها عمهما «جوني» منها.

مقالب الكبير أوي 6 الحلقة 6 على طريقة فيلم الدادة دودي

مشهد مقالب أولاد الكبير أوي سبق تقديمه في فيلم «الدادة دودي» لياسمين عبدالعزيز التي جسدت فيه دور «رضا»، جليسة الأطفال التي استعان بها اللواء لمراعاة أبنائه بعد وفاة والدتهم، وبعد أن قاموا «بتطفيش» أكثر من مربية، لتلقى «رضا» في أول يوم معهم مقالب عديدة بداية من وجودها في السرير بعد استيقاظها من النوم، وتفاجأ بمادة لزجة على السرير، وعند محاولتها لتخليص هذه المادة سكب عليها مادة «سلايم»، ووضع بيض نيء تحتها وتثبيتها بغراء في الأرض.