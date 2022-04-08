يجسد دور شاب ثوري.. ياسين السقا يخطف الأنظار بعد ظهوره في الاختيار 3

تصدر الفنان ياسين السقا «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، حيث يخوض أول تجاربه في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، في موسم الدراما الرمضانية 2022، وظهر «السقا» للمرة الأولى في مشهد ضمن أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، ويجسد دور أحد الشباب الثوريين المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي آنذاك.

ومن المتوقع أن تتضح ملامح دور ياسين السقا على مدار الحلقات المقبلة من مسلسل الاختيار 3، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم والده الفنان أحمد السقا الذي يقوم بدور الضابط «مصطفى خليفة» ضمن الأحداث، كما يضم المسلسل كلا من كريم عبد العزيز، وأحمد عز وياسر جلال.

من هو ياسين السقا

ياسين السقا هو الابن الأكبر للفنان أحمد السقا من زوجته الإعلامية مها الصغير، من مواليد عام 2001، ظهر في أحد مشاهد فيلم «ابن القنصل» للمخرج عمرو عرفة، في دور الطفل «ناصر السماك»، وهو الدور الذى قدمه والده في المرحلة العمرية الأكبر، أنهى دراسته الثانوية عام 2019، ثم التحق بالدراسة في جامعة «ذا نيو سكول» في ولاية نيويورك الأمريكية، لدراسة الفنون الدرامية، وكان يستعد لإخراج أول أفلامه بعنوان «Blue Boy» والذي يتحدث عن الاكتئاب.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها ياسين السقا حديث منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق وتصدر الـ «تريند» بسبب تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، نهاية العام الماضي، وكشف خلالها أنه يواجه مشكلة مع السفارة الأمريكية في القاهرة بعد ماقاموا بسحب جواز سفره ولم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته هناك، قائلا: «لدي حلم وقد جربت كل شيء، وهذا بالتأكيد سوء فهم، واستمرار هذا الأمر لفترة طويلة جدًا يؤثر على مستقبل شخص لم يسبب أي ضرر على الإطلاق».