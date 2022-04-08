إمام مسجد الغربية المعتدى عليه يعلن التصالح مع المتهم: العفو جميل

أكد الشيخ سامح هريدي، إمام وخطيب مسجد الست زكية، بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، الذي تم التعدي عليه من أحد الأشخاص عقب خروجه أمس من صلاة التراويح، وإصابته بجرح قطعي في اليد وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد، عن تصالحه مع المتهم.

الإمام: علينا أن نكون قدوة في أفعالنا

وأوضح إمام وخطيب مسجد الست زكية بمركز كفر الزيات أنه تنازل وقرر التصالح مع المتهم «أحمد ع»، قائلاً: «عفونا وتصالحنا مع المتهم حتى لا يضيع العفو والتصالح والتسامح بين المسلمين، ونحن دائمًا كدعاة وخطباء مساجد نحث على العفو والتصالح، ولا بد أن نكون قدوة، والتصالح والتسامح يعطي المتهم فرصة للتوبة وعدم تكرار ما فعله، والعفو والتسامح والإسلام وشهر رمضان جميل، والله تعالى جميل يحب كل جميل».

ووجَّه الإمام الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بقيادة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، وجميع القيادات الأمنية على الاهتمام وسرعة ضبط المتهم، وأيضًا قيادات وزارة الأوقاف على الاهتمام والاطئمنان عليه بعد وقوع الحادث وتوفير الرعاية الطبية له.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن التعدي على إمام وخطيب مسجد الست زكية بمركز كفر الزيات، أثناء خروجه من المسجد أمس بعد انتهاء صلاة التراويح، من قبَل أحد الأشخاص، وتبين من التحريات أن المتهم يُدعى «أحمد .ع. ر»، وعمل محاميًا لفترة، وصاحب محل بيع سجائر، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى كفر الزيات العام من أجل إسعافه من إصابته بجرح قطعي في اليد وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد.

وكان سبب الواقعة بحسب مصادر لـ «الوطن» أن المجني عليه حضر جلسة عرفية من أجل سماع شهادته، في خلاف بين طرفين، المتهم وشقيقه، غير أن المتهم لم تعجبه شهادة الإمام، فتربص به المتهم في أثناء عودته إلى المنزل وطعنه بسلاح أبيض في يده وضربه بشومة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.