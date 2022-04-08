شركة «سويڤل» تستكمل دمج الأعمال مع «كوينز جامبيت جروث كابيتال»

كشفت شركة «سويڤل» المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، عن استكمال دمج الأعمال مع «كوينز جامبيت جروث كابيتال Queen’s Gambit»، وهي أول شركة استحواذات ذات أغراض خاصة يقودها فريق إدارة مكوّن بأكمله من كوادر نسائية عقب اجتماع عام استثنائي لمساهمي «كوينز جامبيت»، عُقد في 30 مارس 2022.

تغيير اسم الشركة إلى «سويڤل هولدينغز كورب»

وتم تغيير اسم الشركة المدمجة إلى «سويڤل هولدينغز كورب»، واستمرّت الأسهم والكفالات العادية من الفئة «أ» للشركة المدمجة في التداول ببورصة «ناسداك»، تحت الرمزين GMBT وGMBTW على التوالي حتى تاريخ الإدراج، واعتبارًا من الأول من أبريل 2022، بدأ التداول على الأسهم والكفالات العادية الخاصة بـ«سويڤل هولدينغز كورب»، في بورصة «ناسداك»، تحت الرمزين SWVL وSWVLW على التوالي.

عائدات قيمتها 164.6 مليون دولار

تلقت شركة سويڤل عائدات إجمالية نتيجة الصفقة تُقدّر قيمتها بنحو 164.6 مليون دولار أمريكي نتيجة زيادة حجم القيمة، والتي تتضمن 111.5 مليون دولار المُلتزم بها بالكامل من قبَل مستثمري PIPE «الاستثمار الخاص في الأسهم العامة»، واستلام حوالي 53.1 مليون دولار نقدًا من حساب «كوينز جامبيت» المُحتفظ به في أمانة صافي قيمة السندات المستردّة.

ورهناً بالاستيفاء أو التنازل عن شروط إغلاق معينة، فإن «سويڤل»، سوف تتمتع بإمكانية الحصول على رأس مال إضافي من خلال التزام مستثمري PIPE إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي من المتوقع إغلاقه في الربع الثاني من العام 2022، وتسهيلات تمويلية بقيمة 471.9 مليون دولار.

نخطط للبناء على النمو المتسارع لشركة سويفل حتى يومنا

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لـالشركة المتخصصة بحلول النقل: «استكمال دمج أعمالنا مع كوينز جامبيت يشكل علامة فارقة هائلة بالنسبة لسويڤل ولقطاع النقل المشترك المُستدام على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون التنقل والتمكين الذي يرافقه حقًا مكتسبًا للجميع، وبصفتنا شركة عامة، فإننا نخطط للبناء على النمو المتسارع لشركة سويفل حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى الاعتماد على النظام الأساسي القائم على التكنولوجيا الخاصة بنا، وهو ما يضمن حصول السكان الذين يفتقرون إلى هذه الخدمات على حلول موثوقة ومريحة وبأسعار معقولة، وفي المقابل، سوف نستفيد من فرق عملنا المتفوّقة في هذا المجال ومن الشراكات الراسخة ومن الحلول التقنية المتراكمة المتنوعة».

التوسع في مناطق أخرى تشهد نسب نمو عالية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية

من جهتها، قالت فيكتوريا جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي «كوينز جامبيت غروث كابيتال»، وعضو مجلس إدارة «سويڤل هولدينغز كورب»: «نحن فخورون بشراكتنا مع سويڤل ومتحمّسون للغاية لمواصلة علاقتنا بعد استكمال صفقة الاندماج المهمة هذه، ومنذ الكشف عن عملية اندماجنا خلال العام الماضي، قامت سويڤل بتنفيذ خطة عملها بشكل رائع. وفي غضون ذلك، عززت تواجدها الرائد في السوق استراتيجياً في المناطق الجغرافية الحالية عبر أفريقيا وآسيا، مع التوسع في مناطق أخرى تشهد نسب نمو عالية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية عبر مزيج من تنفيذ عمليات أساسية وعمليات اندماج واستحواذ استراتيجية. ومن خلال موقع ريادي راسخ في الأسواق الناشئة الرئيسية ووجودها في السوق عبر أكثر من 100 مدينة في أكثر من 20 دولة في أربع قارات، نحن متأكدون أن سويڤل سوف تستمر في الاستفادة من فرصة سوق النقل الجماعي العالمية التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي مع تحقيق نمو هائل على نطاق واسع».