«البيئة» تكثف أنشطتها وتشارك بندوات توعوية بمدارس الغردقة

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بالعمل على رفع الوعي البيئي بكافة القضايا البيئية والتعريف بقضية التغيرات المناخية لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتنفيذ ندوة توعية بعنوان "البيئة والاستدامة" بمدرسة حامد جوهر الرسمية المتميزة لغات بمدينةالغردقه استهدفت الندوه عدد ٤٠ من طلاب المدرسة.

تضمنت الندوة التعريف بالبيئة والتنميه المستدامة وأهدافها وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان إستدامتها للأجيال القادمة، كما تناولت الندوة تعريف بظاهرة تغير المناخ و الاحتباس الحراري وأهمية زراعة الأشجار والنباتات الخضراء في التقليل من انبعاثات غاز CO2 ودور الدول والأفراد فى ذلك عن طريق تعديل السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، كما شهد ختام الندوة عمل مسابقه بيئية وتوزيع بعض الجوائز والكتيبات على الطلاب.

كما نفذ الفرع ندوة بيئية بمدرسة الأحياء التجريبية بالغردقة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيراتها علي البيئة والإنسان" تم التعريف بمعني المناخ والطقس والتغير المناخي، وتأثير التغير المناخي علي كافة مناحي الحياة المختلفة، ودور الأطفال في الحفاظ علي البيئة والأشجار والاهتمام بها، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والورق ودوره الفعال في التخفيف من آثار التغير المناخي، كما تم عرض نماذج لمخلفات زجاجية وبلاستيكية معاد استخدامها وتدويرها.

وعلى جانب آخر نظَّم فرع جهاز شئون البيئة بقنا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا ندوة بمدرسة قوص الثانوية الصناعية بنات بمدينة قوص، تحت عنوان "الحد من البلاستيك إحادى الاستخدام وإعادة التدوير من أجل المناخ والبيئة" وذلك فى إطار حملة "معًا لمواجهة التغيرات المناخية" التي يدشنها الفرع، حيث استهدفت الندوة 30 طالبة.

تناولت الندوة شرح بأسلوب مبسط مفاهيم البيئة والمناخ وأسباب المشكلات البيئية وآثارها على البيئة والصحة والإنسان والحلول المقترحة لتجنب تلك المخاطر والأضرار، ودور مصر الرائد في قضية التغيرات المناخية من إقامة المشروعات الخضراء واستضافة مؤتمر الأطراف ٢٧ للتغيرات المناخية القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما تم إلقاء الضوء حول البلاستيك، وأضراره على البيئة، وأضرار الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والحياة البرية والبحرية والتربة، كما تم طرح الحلول ممثلة في بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، واستخدام الأوانى الزجاجية والفخارية للمأكل والمشرب داخل المنزل.

كما نظم جهاز شئون البيئة بقنا وكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية بمدينة نجع حمادي، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والادارة العامة للجمعيات الأهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة المهرجان البيئي الثالث للتوعية البيئية بعنوان اتحضر للأخضر لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وذلك بمقر نادي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية، بحضور 55 من تلاميذ المرحلة الصف الخامس و السادس الابتدائي بالقرية.

شمل برنامج المهرجان ندوة توعية بيئية تضمنت شرح بعض المصطلحات البيئية و المناخ والمشكلات البيئية والمخلفات الصلبة وآثارها على البيئة والتغيرات المناخية والترويج لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل بمدينة شرم الشيخ وشرح مفهوم المناخ والطقس وطرق الحد من السلوكيات السلبية للتغيرات المناخية، كما تم تقديم عرض افلام (أخضرينو) من إنتاج وحدة الركن الاخضر بالوزارة لتوضيح فوائد التشجير وأضرار الضوضاء و ترشيد استهلاك المياه والطاقة و الحث على السلوكيات الإيجابية للحد من الانبعاثات الكربونية.

كما تم المشاركة بورشة أشكال فنية و رسم أشكال الطبيعية من أشجار و نباتات، وورشة عمل الاورجامى (فن طى الورق)، كما قام خدام كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية بتقديم الهدايا لجميع المشاركين و التلاميذ بمهرجان البيئي الثالث للكنيسة " اتحضر للأخضر".