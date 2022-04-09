حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يرتبط عالم الأبراج بالفلك حيث إنه يوجد اعتقاد أن مواقع الشمس والنجوم والكواكب لحظة ولادة الشخص تؤثّر على شخصياتهم، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة توقعات الحظ التابع لبرجهم، بشكل يومي لمعرفة الحظ الخاص بهم.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم لمواليد الـ12 برج بداية من برج الحمل حتى برج الحوت وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 9-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بعدم رفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

حظك اليوم برج الحمل 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تعيش في الحاضر تنسى آلام الماضي.

حظك اليوم برج الثور 9-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة كبيرة.

حظك اليوم برج الثور 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تتعامل بود واحترام مع أحبائك فتزداد جاذبيتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-4-2022 على الصعيد المهني

يمكن أن تصاب بالتشوش، فقط راجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تنتبه في معاملاتك مع أحبائك ولا ترفض الاستماع لوجهة النظر الأخرى.

حظك اليوم برج السرطان 9-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم يدفعك الفلك للانطلاق والحركة وترى الأمور بشكل أفضل رغم الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

حظك اليوم برج الأسد 9-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون متحفظا ولا تعلن عن خططك، وينصحك الفلك بحفظ الأسرار.

حظك اليوم برج الأسد 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يثير أعصابك، وعليك بالصبر والمرونة، إذا كنت متزوجا.

حظك اليوم برج العذراء 9-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملائك لكي تنجح.

حظك اليوم برج العذراء 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تنتبه لحقوقك حيث أن القمر بمنزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الميزان 9-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي، وتنتبه لكل حقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمواجهة برجك ويدفعك ذلك للتسرع في الغضب يجب أن تتأني وتلتزم الهدوء

حظك اليوم برج العقرب 9-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.

حظك اليوم برج العقرب 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لتجمع مع الأحباب.

حظك اليوم برج القوس 9-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يعدك بيوم مناسب للتفكير بمشروعات مستقبلية وتخطط جيدا لها لكي تحقق النجاح.

حظك اليوم برج القوس 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك طاقة حب مع الجميع.

حظك اليوم برج الجدي 9-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تحترس في خطواتك المهنية حيث أن الأفلاك تنصحك بالتأني.

حظك اليوم برج الجدي 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحقق تكامل مع شريك حياتك لذا اجتهد من أجل ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 9-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تنظم جهودك وتوظفها جيدا.

حظك اليوم برج الدلو 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط لكي تحقق نجاح في عملك.

حظك اليوم برج الحوت 9-4-2022 على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاه جديد في حياتك.

حظك اليوم برج الحوت 9-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة ويجب أن تكون واثق في نفسك.