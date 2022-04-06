حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة توقعات الحظ التابع لبرجهم، الي يكون نتيجة الارتباط بعالم الفلك الخاص بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان، وتنقسم الأبراج إلى أبراج هوائية ومائية ونارية وترابية.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 أبريل، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 6-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل باستخدام أسلوب مقنع وأن تبدو طبيعيا مع الغير لتكتشف البعض.

حظك اليوم برج الحمل 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مثالي للتفاهم وللانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثير.

حظك اليوم برج الثور 6-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تخصص مزيدا من الوقت لتعتني بأمورك المادية ويجب أن تفكر بشكل جيد، حيث أن القمر في منزلك الثاني.

حظك اليوم برج الثور 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تجتمع مع أصدقائك وأحبائك حيث أن فينوس في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تحافظ على إصرارك في الوصول لأهدافك لكي تحقق نجاح، حيث أن تناغم الشمس والقمر يشحذ طاقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تزداد جاذبيتك وشعورك بالتوهج تجاه الجنس الآخر، حيث أن القمر ما زال في برجك.

حظك اليوم برج السرطان 6-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تراقب كل صغيرة وكبيرة في حياتك، لكي تتعلم من أخطائك وتصل لأهدافك حيث أن القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لذلك.

حظك اليوم برج السرطان 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على كتمان أمورك الخاصة ويطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد 6-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم الفلك داعم لك، وقد تحمل اليوم لقاءات مهنية واجتماعات سارة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الأسد 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تجتمع بصداقات جديدة وتجتمع مع أحبائك، حيث أن القمر في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 6-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تقاوم الاستفزاز وتكون هادئ في ردود أفعالك حيث أن القمر في وضع معاكس، ويجب أن تتجنب الجدال.

حظك اليوم برج العذراء 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب ألا تدع الضغوط تؤثر على علاقتك حيث أن فينوس في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الميزان 6-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتعلم الكثير من تجاربك وتتصرف بإيجابية لكي تحقق نجاح في عملك.

حظك اليوم برج الميزان 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تشع سحر كبير تجاه الطرف الآخر حيث أن القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر..

حظك اليوم برج العقرب 6-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تتغلب على عثرات الطريق، حيث أن القمر في منزل المدخرات يدفعك لدراسة مشروع يهمك.

حظك اليوم برج العقرب 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

تحصل اليوم على تقدير الكثير حيث أن فينوس في منزل الحب تعدك بلقاءات عاطفية واجتماعية حلوة..

حظك اليوم برج القوس 6-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون يقظ وتنتبه لحقوقك، لذا عليك ألا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب ألا تتسرع في أقوالك وتنتبه لعلاقتك بمن تحب حتى لا تخسر من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 6-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تكون أكثر تنظيما وتثابر لكي تحقق واجباتك.

حظك اليوم برج الجدي 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك حماسا وطاقة عاطفية تجاه الغير.

حظك اليوم برج الدلو 6-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تحسن التفاوض في عملك حيث أن لشمس والمريخ داعمان ويمنحانك كل الطاقة والحماس.

حظك اليوم برج الدلو 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون فرح ومبتكر حيث أن القمر في منزل الحب.

حظك اليوم برج الحوت 6-4-2022 على الصعيد المهني

ابتعد اليوم مسافة كافية، حيث أن القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 6-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تقاوم مشاعر الإحباط حيث أنك تبدو مرهف الإحساس اليوم.