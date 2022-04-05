حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن التوقعات الفلكية لمواليد الـ 12 برجا وحظهم اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الجاري، استجابة لبحث أصحاب تلك الأبراج عن الطالع الخاص بهم، إذ يقدم الغالبية العظمى على خطوات جادة في حياته العملية والعاطفية كبرج الحمل الذي يحتفل تلك الفترة بعيد ميلاده.

وفي إطار اهتمام عدد كبير من المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج بشكل يومي، نستعرض حظك اليوم لمواليد الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، إنطلاقا من أن الغالبية العظمى يعتقدو أن مواقع الشمس والنجوم والكواكب لحظة ولادة الإنسان تؤثر على شخصيته.

حظك اليوم برج الحمل 5-4-2022 على الصعيد المهني

تعلن عبير فؤاد أن القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن رأيك ببلاغة ولباقة وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم برج الحمل 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا تقول خبيرة الأبراج أن القمر يدعم علاقاتك تدريجيا وتجمعك بالأحباب والأقارب نشاطات مهمة.

حظك اليوم برج الثور 5-4-2022 على الصعيد المهني

وفي الثور القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تكون يقظا وكن مستعدا لتنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج الثور 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا اليوم القمر قد يصيبك بالعصبية.. لذا حاول أن تقاوم وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-4-2022 على الصعيد المهني

وينتظر اليوم العذراء رغم الضغوط.. القمر في برجك يساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر يعدك بأوقات عاطفية حلوة تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 5-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.. من المهم أيضا ألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج السرطان 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة

حظك اليوم برج الأسد 5-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية.

حظك اليوم برج الأسد 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو مشاركة الأحباب والأصدقاء مشاعرهم واهتماماتهم وتهتم بدعمهم.

حظك اليوم برج العذراء 5-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع من تحب أو مع شريك حياتك وتذكر أن لا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم برج الميزان 5-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يمنحك روح تفاؤل ويجعلك واثقا من نفسك وراضيا عن أدائك.

حظك اليوم برج العقرب 5-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم أن تحسن إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج العقرب 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب واليوم أنت أكثر اهتماما باكتشاف نوايا من حولك وكشف أمور خافية.

حظك اليوم برج القوس 5-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، لا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم برج القوس 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو تميل للعصبية والتسرع وعليك بالصبر

حظك اليوم برج الجدي 5-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاهتمام بواجباتك، وتصر على مثالية الأداء.

حظك اليوم برج الجدي 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الدلو 5-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك باليقظة والنشاط مما يساعدك على اتباع أسلوب سليم في إدارة حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب مولود برج الدلو وهذا يدفعك اليوم للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.

حظك اليوم برج الحوت 5-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب المعارك وقم بتأجيل المناقشات لثلاثة أيام.

حظك اليوم برج الحوت 5-4-2022 على الصعيد العاطفي

تقول خبيرة الأبراج أن الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تشعر بالحيرة والارتباك، فقط لا تصعد الموقف لدرجة المواجهة والنزاع.