حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الناس على متابعة حظ البرج التابع لهم بشكل مستمر سواء كان ناري أو مائي أو ترابي أوهوائي، وترتبط الأبراج بعالم الفلك وتأثير الأجسام الكونية النجوم والكواكب على حياة الأشخاص.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، الخميس الموافق 7 أبريل، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 7-4-2022 على الصعيد المهني

ربما تجمعك اليوم بالزملاء تعاون مفيد، إذ أن القمر في منزلك الثاني.

حظك اليوم برج الحمل 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يعكس روحك الهادئة ويمنحك جمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم برج الثور 7-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج الثور بضرورة التركيز على الحالة المادية وإتخاذ الحذر تجنبا للوقوع في الأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على هدوء أعصابك وتسيطر على انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-4-2022 على الصعيد المهني

الفلك اليوم يعمل لصالحك ويمدُك باليقظة، لذا عليك أن تتكلم بثقة وقوة.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

لديك قدرة على فرض نفوذك، إذ أن القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا.

حظك اليوم برج السرطان 7-4-2022 على الصعيد المهني

يجب ألا تتعجل وتتحرك بهدوء في حدود استطاعتك، إذ أن الفلك ينصحك بالتأني.

حظك اليوم برج السرطان 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج الأسد 7-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تناقش أفكارك مع غيرك كي تستفيد.

حظك اليوم برج الأسد 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك دفئا في علاقاتك الأسرية مع الغير.

حظك اليوم برج العذراء 7-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس لك، ويجب عليك أن تصبر لأنك المسئولية عليك كبيرة.

حظك اليوم برج العذراء 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب ألا تضغط على الطرف الآخر وأمهله وقته.

حظك اليوم برج الميزان 7-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على إثبات نفسك والنجاح الكبير في عملك.

حظك اليوم برج الميزان 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك.

حظك اليوم برج العقرب 7-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتتجه للاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج العقرب 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو أكثر انفتاحا وقادر على التعبير عن المشاعر الإيجابية.

حظك اليوم برج القوس 7-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون هادئا اليوم أثناءعرض طلباتك، إذ أن القمر في مواجهة برجك ما يثير أعصابك.

حظك اليوم برج القوس 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تهتم بمشاعر الغير وتتجنب العناد.

حظك اليوم برج الجدي 7-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل، ما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتكون أكثر مرونة.

حظك اليوم برج الجدي 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس يساعدك على التعبير عن مشاعرك الإيجابية التي تؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج الدلو 7-4-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يساعدك على التفاهم مع الغير بشكل أفضل.

حظك اليوم برج الدلو 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية جيدة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 7-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس لك وإذا واجهت خلافا مهنيا يجب عليك أن تكون أكثر هدوءا.

حظك اليوم برج الحوت 7-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحترس اليوم من النزاع وعليك أن تكون حذرا، إذ أن الوضع الفلكي دقيق.