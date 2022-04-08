حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع عدد كبير من المواطنين توقعات الأبرج وحظك اليوم الخاص بهم بشغف، إذ إنّ توقعات الأبراج ترتبط بعالم الفلك، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجا تبدأ ببرج الحمل وتنتهي ببرج الحوت.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج، اليوم الجمعة 8 أبريل الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، ذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 8-4-2022 على الصعيد المهني

يجب ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط علىك حيث إن الوضع الفلكي دقيق.

حظك اليوم برج الحمل 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب ألا تدع شعورك بالملل يسيطر عليك حيث إن القمر في وضعٍ معاكس وقد يصيبك بالضجر.

حظك اليوم برج الثور 8-4-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مولود برج الثور أن تناغم القمر مع أورانوس يمدك باليقظة الذهنية والرغبة في الانفتاح لذا تحقق نجاح على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تجعل أحبابك في سعادة وتقضي معهم أوقاتا لطفيفة حيث إن القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تضاعف حذرك في حياتك المهنية وتأخذ في الاعتبار كل نقطة صغيرة حيث أن القمر في منزلك الثاني.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتتحكّم في انفعالاتك لكي لا تندم.

حظك اليوم برج السرطان 8-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتوطيد علاقاتك، حيث إن القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

حظك اليوم برج السرطان 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو ساحر ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك بشكل متزن.

حظك اليوم برج الأسد 8-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ومراجعة حياتك لكي تحقق نجاحات في عملك.

حظك اليوم برج الأسد 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تتجنب الزهو بنفسك والحديث عن أخبارك في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج العذراء 8-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تنمي أعمالك وتحصل على الدعم بسهولة حيث إن الوضع الفلكي يمنحك القدرة لذلك.

حظك اليوم برج العذراء 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على الحفاظ على علاقاتك وصداقاتك لذا يجب أن تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الميزان 8-4-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا تجاه من حولك، حيث إن القمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج الميزان 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تعالج أي مشكلة أو جدل عائلي بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 8-4-2022 على الصعيد المهني

ترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالنفع.

حظك اليوم برج العقرب 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حضورك أخّاذ ويعدك كل ماتحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

حظك اليوم برج القوس 8-4-2022 على الصعيد المهني

الوقت مثالي لكي تحقق مكاسب على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.

حظك اليوم برج الجدي 8-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك لذا عليك أن تنتبه لحقوقك، وتدرس قراراتك بشكل جيد.

حظك اليوم برج الجدي 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها للأهل حيث إن الوضع الفلكي دقيق

حظك اليوم برج الدلو 8-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تحقق إنجازات وتطورات مهمة وتقوم بواجباتك بنجاح كبير.

حظك اليوم برج الدلو 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك كل الطاقة للانطلاق والشعور بالسعادة.

حظك اليوم برج الحوت 8-4-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تحافظ على يقظتك وقوتك الداخلية إذ إن تناغم القمر مع أورانوس يدعمك في ذلك.

حظك اليوم برج الحوت 8-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يعدك اليوم بأوقات سعيدة مع من تحب حيث إن القمر في منزل الحب.