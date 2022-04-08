يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 7 والقنوات الناقلة، خاصة بعد تصاعد الأحداث في حلقة أمس بين الثنائي «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، وبين «سلمى» الشخصية التي تجسدها الفنانة هنادي مهنا، حيث بدأت الأخير في الشعور بالإعجاب ناحية «جلال»، بعد محاولات عديدة منه بأن يكون إلى جوارها.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 7

وفيما يخص موعد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 7، اليوم، فإنها ستكون بعد صلاة المغرب مباشرة، على قناة DMC في تمام الساعة 6:45، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 1:45 صباحًا وفي السادسة صباح اليوم التالي، وينتظر الحلقة العديد من متابعي المسلسل، وذلك بعد ما حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وتفاعلا من قبل الجمهور، خاصة وأن العمل يحمل الطابع الكوميدي.

ملخص الحلقة الـ6 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

جاء ضمن أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، مقابلة آيتن عامر بالفنانة هنادي مهنا للمرة الأولي، حيث أن آيتن عامر تشعر تجاه «جلال» بحالة من الحب ولكنه يتجاهلها تمامًا، ولا يشعر بأي شي تجاهها، حيث أن كل مشاعره موجهة فقط لهنادي مهنا.

مسلسل «مكتوب عليا» من بطولة أكرم حسني، وهنادي مهنا، حيث يتعاون الثنائي للمرة الأولي معًا، ويحاول كل منهما أن يضفي كوميديا خاصة به، كما أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، كما تظهر الفنانة الشابة هلا رشدي للمرة الأولى خلال المسلسل بالحجاب.