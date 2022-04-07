أكرم حسني يهادي هنادي مهنا بوكيه ورد في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6

أحداث كوميدية متنوعة، سيطرت على مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6، الذي يعرض على شاشة Dmc.

عمرو عبدالجليل يقابل أكرم حسني

يتجه جلجل لمكتب بدوي «عمرو عبدالجليل» ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6 ويطلب مقابلته، لكن سكرتاريته الخاصة تبلغه بأنه مشغول ويرفض مقابلته، فينفعل ويحدث ضجة في المكتب؛ ليخرج له بدوي ويطرده من الشركة، لكنه قبل أن يغادر يكتشف أحد أسرار الكلمات المكتوبة على يده.

يعود جلجل في محاولة العودة للمدرسة مجددا بعد طرده من مكتب بدوي، ويحاول إقناع مدير المدرسة بأنه لم يكن في حالته الطبيعية حينما تطاول عليه، ولكن مدير المدرسة يرفض.

جلجل يشتري وردا في أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6

ويذهب جلجل إلى محل ورد ليشتري ورد، فيجد أنه بوكيه واحد فقط ومحجوزا، فيفاجأ أن من حجزت بوكيه الورد هي سلمى «هنادي مهنا»، فيكتشف أنها لم تسافر كما ادعت صديقتها.

ويهدي جلجل لها الورد ويغادر فتخرج خلفه لتعطي له ثمن الورد، ثم يحصل على رقم هاتفها، وتبدأ بينهما حالة استلطاف، وقبل أن تغادر يعزمها على الحفلة التي سيغني بها.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

الجدير بالذكر أن مسلسل مكتوب عليا، وهو من بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.