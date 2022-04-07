مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6.. أول لقاء بين هنادي وأيتن خلال أغنية «ستو أنا»

تصاعدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6، التي عرضت اليوم على شاشة قناة dmc، وتفاجأ «جلجل» في بداية الحلقة، أنّ والده ألقى بالجرنال الموجود به عنوان بدوي «عمرو عبدالجليل»في سلة القمامة.

وانفعل غاضبا لكن والدته أبلغته أنها لم تلقِ الجرنال في القمامة وأعطته له؛ ليجد العنوان، خاصة أنه وجد كتابة على يده تؤكد أن مستقبله سيكون مع بدوي.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6.. بدوي يذهب إلى جلجل

ثم ذهب جلجل شخصية أكرم حسني إلى المدرسة وبدأ في مداعبة مديره والسخرية منه ثم أبلغه بتقديم استقالته من المدرسة، وقبل أن يغادر المدرسة يذهب لصديقته مدرسة الجغرافيا «كاميليا»، ويطلب أن تذهب معه بناء على الكلام المكتوب على يده، فيتم طرده من المدرسة أمام التلاميذ.

يفاجأ جلجل بهاتف من صديقه يبلغه أنه سيقوم بغناء أغنية في إحدى الحفلات فيبتهج ويبلغ من يهاتفه أنه سينجح ويصبح أكثر شهرة من حماقي، ثم يتجه إلى البنك الذي تعمل به سلمى «هنادي مهنا» ويسأل عنها في حين تختبئ منه وتبلغه صديقتها أنها سافرت باريس مع والدها، ويحاول أن يحصل على عنوانها أو رقم هاتفها وهي مختبئة وتضحك من أفعاله الكوميدية.

هنادي مهنا وأيام عامر وجها لوجه للمرة الأولى

ثم تجتمع للمرة الأولى كلا من الفنانة «هنادي مهنا» مع جلجل إلى المكان الذي سيغني به، ليفاجأ بوجود روقة «أيتن عامر» ابنة خالته التي تحبه، والتي ذهبت لتشاهده وهو يغني، وبالفعل يغني أكرم حسني أغنية «ستو أنا» التي طرحت قبل بدء عرض المسلسل، وحققت نجاحا كبيرا.

معلومات عن مكتوب عليا

يشار أن مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري k media بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.