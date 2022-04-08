«ستو أنا» تظهر في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 6 بطولة أكرم حسني «فيديو»

يقدم الفنان أكرم حسني كوميديا عائلية من خلال مسلسله مكتوب عليا الذي ينافس به في دراما رمضان 2022، وكشفت الحلقة 6 من المسلسل عن أغنية «ستو أنا»، والتي أطلقها من قبل، وحصدت العديد من المشاهدات التي تجاوزت 16 مليون على تطبيق تيك توك، بجانب وصول هاشتاج أكرم حسني لأكثر من 150 مليون مشاركة على المنصة نفسها.

ستو أنا تتجاوز 16 مليون على «تيك توك»

وكشفت الحلقة السادسة عن محاولة جلال (أكرم حسني) استمالة سلمى (هنادي مهنا) بشراء ورد لها، وكما دعاها إلى سيغني فيه حتى يحاول التقرب منها، ولكنه فوجئ بابنة خالته رقية (أيتن عامر)، ليغني جلال أغنية «ستو أنا» التي طرحها قبل بدء عرض المسلسل، وحققت نجاحا كبيرا.

ويقول مطلع الأغنية:

ايه يا ستو انا .. ستو انا انا

‎قلبي برتقان بصرة .. ملكك و انتي حرة .. تعصريه عصير

‎قلبي كمتراية ناشفة .. بس فيها بذرة .. بتحب بضمير

‎قلبك بطيخة صيفي قرعة .. بختي و جاي ف قرعة .. والبطيخ كتير

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني عن «جلال» بطل العمل الذي أصبحت يده مسحورة وبها كلمات متقاطعة تكشف عن ما سوف يحدث له في المستقبل، وفوجئ بأنه كلما يسير خطوة يشاهد ما يحدث له، حتى أيقن أن الأمر به شيء غير طبيعي، ويفاجأ أنه أصبح لديه القدرة على معرفة ما يدور حوله.

يذكر أن مسلسل مكتوب عليا من بطولة الفنان أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا وهلا رشدي، والفنان عمرو عبد الجليل والفنان إسماعيل فرغلي والعمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.