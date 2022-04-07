أكرم حسني: ترشيحات شخصيات مسلسل «مكتوب عليا» جاءت بعد دراسة

قال الفنان أكرم حسني، إن توفيق الله مع المجهود والتعب، كان الأكبر في نجاح مسلسل مكتوب عليا، ممتدحا العمل مع المخرج خالد الحلفاوى والمنتج كريم أبو ذكري، نظرا لتعاونهم الكبير في العمل، إضافة إلى أن فكرة المسلسل جذبته وأحبها.

أكرم حسني: المسلسل شدني جدا

وأضاف «حسني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى المذاع على إذاعة شعبي إف أم خلال شهر رمضان الكريم، «ترشيح أبطال المسلسل مختلفناش فيه كتير وكل ترشيح كان بعد دراسة للشخصية، والفنانة هلا رشدي كانت مفاجأة بالنسبالنا وكذلك محمود السيسي، وهما مواهب بالفعل وطبعا هنا زهران اللي بتقوم بدور أختي الصغيرة، وأول ما إيهاب كلمني، المسلسل شدني جدا فكلمت كريم ابو ذكري وبدأنا نعمل ورش عمل لمدة أربع أشهر».

وأضاف «حسني»: «المسلسل شدني جدا، وميزة الشغل مع خالد الحلفاوى وكريم أبو ذكري إننا بنقعد نفكر مع بعض، وبناخد قراراتنا بعد المناقشة والاتفاق، والحمد لله النتيجة كانت مرضية».

الظهور الأول لعمرو عبد الجليل

وتابع «حسني»: «عمرو عبد الجليل أول ظهور ليه كان في حلقة إمبارح، وعلاقة جلجل بعمرو نقلة جديدة في المسلسل ورحلة فيها مواقف ومفارقات كتير بسبب الكتابة اللي بتتكتب على ايد جلجل وليها علاقة بعمرو عبد الجليل، وأنا مركز في أغاني المسلسل وإن شاء الله في أغاني كتير الفترة الجاية».

ويشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» مجموعة من النجوم المتميزة في الكوميديا منهم أكرم حسني، وهنادي مهنا، وأيتن عامر، والوجه الجديد هلا رشدي، التي تجسّد دور شقيقة «جلال»، وهي فتاة مخطوبة تحاول أن تجهز ذاتها زواجها من أجل زواجها من خطيبها في أقرب وقت.

وقد بدأت أحداث مسلسل «مكتوب عليا» تشتد وتثير الانتباه، بعدما ظهرت مادة مسحورة على يد «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، بكلمات متقاطعة تكشف عن ما سوف يحدث له في المستقبل، وتفاجأ جلال بأنه كلما يسير خطوة يشاهد ما يحدث له، حتي أيقن أن الأمر به شيء غير طبيعي، ويتفاجأ جلال في أحداث الحلقة بأنه أصبح مميزا عن غيره.