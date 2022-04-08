من هو القمص ارسانيوس الذي لقى مصرعه في الإسكندرية؟ 27 سنة خدمة (فيديو)

القمص أرسانيوس وديد، أصبح اسم راعي كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز بالإسكندرية، هو الاسم الأبرز على محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما استشهد في حادث إجرامي بشع، على حد وصف بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

القمص الراحل عن عالمنا، قد أصيب بطعنة مساء أمس في حدود الساعة الثامنة، على يد «مجرم» بحسب وصف الكنيسة القبطية، وذلك في منطقة سيدي بشر، ما نتج عنه قطع بالشريان الرئيسي.

القمص ارسانيوس وديد.. 27 سنة خدمة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن القمص ارسانيوس وديد، الذي لقى مصرعه أمس في الإسكندرية، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 56 عاما، حيث أنه من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 م.

ونال درجة القمصية في أكتوبر 2021 أي منذ 6 أشهر وذلك بيد البابا تواضروس الثاني.

رحيل القمص ارسانيوس في رحلته الأخيرة

وقد رحل القمص ارسانيوس خلال رحلته الخدمية الأخيرة، حيث تواجد مع مجموعة من شباب وشابات الكنيسة، داخل كنيسة القديسين شرق الإسكندرية التي شهدت حادث التفجير منذ 11 عاما، وعقب ذلك اتجه إلى كورنيش الإسكندرية في منطقة سيدي بشر حيث كان ينتظره الجانى الذي أنهى حياته، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليه، إلا أن القمص ارسانيوس نقل إلى مستشفى بسيدى جابر وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب ولكن لم يستجب.

قاتل القمص ارسانيوس

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً، اعتدى على رجل دين مسيحي في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية باستخدام «سكين» كان بحوزته.