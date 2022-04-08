الفائزون بجوائز الدولة لـ «الوطن»: مصر تقدر قيمة العلم ودور العلماء

«الدولة المصرية تقدر قيمة العلم و العلماء»، بتلك الكلمات استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته أثناء الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، ظهر أمس الخميس.

الفائزون بجوائز الدولة العلمية لعام 2021

وأكد الدكتور محمود أحمد عبدالغفار، الأستاذ الباحث المتفرغ بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والفائز بـ جائزة النيل في العلوم الهندسية، أن تقدير الدولة المصرية والتكريم للعلماء بمثابة تاج فخر لكل باحث والدليل على أن مصر تحترم علمائها و تقدرهم: «ربنا لا يضيع مجهود أي إنسان بيتعب وربنا يعلم كم العمل الذاتي»، لافتاً إلى أن الجائزة نتاج الإشراف على أكثر من 55 رسالة ماجستير و دكتوراه، وتحكيم أكثر من 150 رسالة ماجستير ودكتوراه بمختلف الجامعات المصرية، بجانب التدريس بعدد من الجامعات في محافظات القاهرة الكبرى و الأقاليم، بالإضافة إلى تسجيل 14 براءة اختراع مسجلة في الأكاديمية .

الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية 2021: تتعلق بالضوئيات الدقيقة

فيما قال الدكتور ضياء خليل، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس و المشرف على مركز الابتكار بالجامعة، و الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية 2021، أنه تقدم للجائزة بمجموعة من الأبحاث العلمية عن «الضوئيات»، موضحاً أن المجال يتعلق بالضوئيات الدقيقة تتمثل في بناء نظم ضوئية دقيقة متناهية الصغر على قواعد من السيلكون: «تستخدم الضوء بدلاً من الدوائر الإلكترونية في التعامل مع المعلومات وجميع الأبحاث في هذا الاتجاه، وستسهم في الارتقاء الكامل بالنظم الإلكترونية وصناعتها».