مركز الابتكار بجامعة عين شمس: ندعم مشروعات وأفكار الشباب تقنيا وفنيا

قال الدكتور ضياء خليل، المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس، إن الجامعة افتتحت اليوم أكبر مركز للابتكار بجامعة عين شمس بتكلفة 160 مليون جنيه، لافتا إلى أن المركز يهدف بالبحث عن الابتكار والابداع وريادة الأعمال كجزء أساسي من مهمة الجامعة وبدأت الفكرة في هندسة عين شمس من 7 سنوات.

وأوضح «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن المركز يستقبل الطالب الذي لديه فكرة ويرغب في تحقيقها كمشروع أو شركة تضيف قيمة مضافة للمجتمع، لافتا إلى أن الجامعة لا تعمل فقط على توصيل العلم للطلاب ونقله بل تعمل على إضافة قيمة مفيدة للمجتمع، وأن المركز ينظم مسابقات في موضوعات محددة ويطرحها على الطلاب مع تدريبهم من خلال دورات تدريبية خاصة تساعد الطلاب على البحث والابتكار.

دعم أفكار ومشروعات الشباب والشركات الناشئة

وأشار «خليل» إلى أن المركز أطلق مسابقة «عين شمس تبتكر» لتتيح الفرصة للطلاب والخريجين وأصحاب الشركات الناشئة لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم للجان التحكيم، التي تنظر في المشروع المقدم أو الفكرة وتوجها للمسار المحدد من خلال حاضنات الأعمال التي تقدم الدعم الفني والتقني من أساتذة الجامعة في مختلف المجالات لحين نجاح الفكرة أو المشروع.

مبنى جديد بجامعة عين شمس لمركز الابتكار والإبداع

وأوضح المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس، أن مركز الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس ضم مبنى جديد لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للاستفادة من خدمات المركز، لافتا إلى أنه يجرى العمل على عدة مشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات خدمات ذوى الهمم وجامعة سوهاج، بالإضافة للعديد من المشروعات في المجالات الزراعية المضيفة للاقتصاد المصري.