وزير التعليم العالي يعلن جوائز الدولة لعام 2021

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في دورته رقم 179، منذ قليل، أسماء الفائزين بجوائز الدولة «جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية».

كان ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس.

كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.

يُعتبر هذا اليوم من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، ويعد بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيهًا، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي مايقرب من مليون و440 ألف جنيه مصري، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

وفاز الدكتور أحمد شقير والدكتور محمود عبد الغفار، بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 5 فائزين، كما تم حجب 5 جوائز، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق، فقد مُنحت لـ7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية وعددها 40 جائزة، فقد منحت هذا العام لـ 44 فائزًا ولم تُحجب أي جائزة منها، ومُنحت أربعة جوائز منها مُناصفة.

وأعلن المجلس أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 7 جوائز، وجاءت جامعة المنصورة وجامعة عين شمس في المرتبة الثانية بحصولهما على 6 جوائز، ويليهم جامعة القاهرة التي حصدت 5 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة أسيوط برصيد 4 جوائز، ثم يليها جامعة أسوان ومعهد بحوث البترول، حيث حصد كل منهما 3 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، وهيئة الطاقة الذرية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حلوان، حيث حصدت كل منهم على جائزتين.

وحصدت كل من جامعة بني سويف، وجامعة الأزهر، وجامعة هيرتفورد شاير العاصمة، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة دمنهور، وجامعة الزقازيق، وجامعة قناة السويس، وجامعة جنوب الوادي، والجامعة البريطانية، وجامعة المنيا، والمركز القومي لبحوث الإرشاد والبناء، على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.