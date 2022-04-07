التعليم العالي تكشف أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية 2021

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة الدول التشجيعية 2021 فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والوزراء .

الفائزون بجائزة الدول التشجيعية 2022

** جوائز الدولة التشجيعية

أولاً : فى مجال العلوم الأســـاسية :

• جائزة العلوم الرياضـية :

ـ الدكتور / أسامة معاذ على حســـــــــن - أستاذ مساعد بكلية العلوم ــ جامعة المنصورة

• جائزة العلوم الفيزيقية :

ـ الدكتور / عبده عبده عبداللاه محمد- أستاذ مساعد بكلية العلوم ــ جامعة القاهرة

• جائزة العلوم الجيولوجية :

مناصفة بين كل من :

ـ الدكتور / أبو طالب زكى أبو طالب فرج - باحث بالهيئة القوميـــــــة للاستشعار عن بعد

ـ الدكتور / عمـرو محمد محمود الســـــيد - باحــث بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيــة

جائزة الدول التشجيعية 2021

• جوائز العلوم الكيميائية: ( ثلاث جوائز )

1 ـ الدكتور / شــتا محمد شــتا محمــــــــد

أستاذ باحث مساعد بالمركز القـــــــــومى للبحـو ث

2 ـ الدكتور / صلاح محمود توفيق أحمد - أستاذ باحث مساعد بمعهد بحــوث البــترول.

3 ـ الدكتورة / هالة رشاد أحمد محمود - أستاذ مساعد بكلية العلوم

ــ جامعة عين شمــس

• جوائز العلوم البيولوجيـــــــة : ( ثلاث جوائز )

1 ـ الجائزة الأولــى:

ـ الدكتور/ عمرو حسنى حسن هاشـــــم - مدرس بكلية العلوم ( بنين ) جامعة الأزهـــــر

2 ـ الجائزة الثانية :

ـ الدكتور/ السيد رمضان السـيد على - مدرس بهيئـــــــــــة الطاقة الذرية

3 ـ الجائزة الثالثة: مناصفة بين كل من:

ـ الدكتورة / رويـدا عبد الحكيم عبد الجابر- أستاذ مساعد بكلية العلوم ــ جامعة القاهــــــــرة ، الدكتورة / شيرين محمد محمد متــــولى - أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث

• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية:

1 ـ الجائزة الأولــى:

ـ الدكتور / وليــد محمــــد على محمـــــــــــــــد - أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ــ جامعة بنى سويف

2 ـ الجائزة الثانية: مناصفة بين كل من :

ـ الدكتور / عبد الرحمن محمد ربيع إسماعيل أستاذ باحث مساعد بمعهد بحــوث البــترول ـ الدكتورة / حنان بسيونى أحمد عوض الله أستاذ مساعد بكلية العلوم ــ جامعة حلـــــــــــــــوان