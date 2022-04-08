مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 7 والقنوات الناقل

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 7 والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني 2022، بطولة الفنان طارق لطفي ومي عز الدين ورياض الخولي وفتحي عبدالوهاب وعبد العزيز مخيون.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 7 والقنوات الناقلة

وإجابة على ما يبحث عنه المشاهدون، بشأن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 7، سيكون اليوم الجمعة على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

وبعد الإشارة إلى مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، تعرض «الوطن» في هذا التقرير ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل، حيث قامت العايقة «مي عز الدين» بقراءة الطالع لـ«البطران» الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي، وتطلب منه أن تستعين بطفل صغير من أهل بيته ليخبرهم بالمستخبي، وتبدأ في قراءة الطالع، حتى ينطق الطفل باسم عرفات الذي يجسد دوه أحمد أمين.

ويقوم العمدة رياض الخولي بالقبض على «عرفات» وحبسه بعدما اعترفت ميار الغيطي أو«درة» له بأن الفتاة المقتولة في الجزيرة كانت تحب «عرفات».