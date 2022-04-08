لديه شقيق توأم ودرس الاقتصاد في فرنسا.. ما لا تعرفه عن نور النبوي

إشادات نقدية وردود أفعال إيجابية حصدها الفنان الشاب نور النبوي بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل «راجعين يا هوى» للمخرج محمد سلامة، والذي يؤدي من خلاله دور «طارق أبو الهنا»، خلال الأحداث، عن قصة للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان «خالد النبوي، أنوشكا، وفاء عامر وأحمد بدير».

لا يعتبر مسلسل «راجعين يا هوى»، هو بطاقة التعارف الأولى بين نور النبوي والجمهور، حيث خطف قلوب المشاهدين بأداء دور الضابط أحمد شوشة في مسلسل «الاختيار 2»، في سباق الدراما الرمضانية 2021، كما شارك في مسلسل «نقل عام»، للمخرج عادل أديب الذي عرض في يناير الماضي.

جمهور مسلسل «راجعين يا هوى» عن نور النبوي: كاريزما وموهبة حقيقية

أشاد جمهور مسلسل «راجعين يا هوى» على منصات التواصل الاجتماعي، بأداء نور النبوي، حيث علقت إحدى المتابعات على «تويتر»: «نور النبوي واخد كاريزما خالد النبوي بالملي أنا سميتهم عائلة الكاريزما الخطيرة»، بينما أضاف آخر: «نضيف نور النبوي للائحة أبناء الممثلين اللي يتعدوا على الأصابع اللي بيعرفوا يمثلوا وليهم كاريزما وموهبة حقيقية».

من هو نور النبوي

يعتبر نور هو الابن الأكبر للفنان خالد النبوي، من مواليد عام 1998، ويبلغ من العمر 24 عاما، لديه شقيق توأم يدعى «كريم»، وشقيق أصغر يدعى «زياد»، درس اقتصاد على مدار عامين في فرنسا ولكنه لم يجد نفسه في الاقتصاد بسبب حبه للتمثيل، ليسافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التمثيل والإخراج.

وقال نور النبوي، في أحد البرامج التلفزيونية: «كنت أدرس اقتصاد في فرنسا على مدار عامين ولكني كنت أترك الجامعة وأذهب إلى السينما لمشاهدة أفلام، ومررت بحالة اكتئاب بسبب رغبتي في التمثيل، وأثناء رحلة مع عائلتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أقترح والدي أن أقدم أوراقي في الجامعة هناك وأبدأ في دراسة التمثيل والإخراج».

وعن رفض والده دخوله إلى المجال الفني، أوضح: «هو لم يكن رافضا، ولكنه أراد التأكد أولا أني ممثل جيد حتى لا يحرج نفسه أو يحرجني».