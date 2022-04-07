مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6.. نور خالد النبوي يصلح علاقته بابنة عمه

تطور كبير في العلاقة بين نور خالد النبوي وسلمى أبو ضيف ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6، بعد أن ظلت علاقتهما متوترة لفترة طويلة، إذ دار حديث طويل بين طارق أبو الهنا، الذي يلعب دوره نور خالد النبوي، وولاء أبو الهنا التي تلعب دورها سلمى أبو ضيف، استعادا خلاله ذكريات الطفولة بينهما.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

بعد سنوات طويلة ظلت العلاقة بين طارق أبو الهنا وابنة عمه ولاء أبو الهنا متوترة بسبب طبيعة العلاقة التي تجمع الأسرتين وخلافهما على الميراث، بدأت الأمور تتغير بينهما ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6.

وجاء الحوار مصادفة، فأثناء تواجد طارق وولاء في منزل بيلغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، لم يكن لدى ولاء سيارتها، وبليغ كان على وشك الخروج، فطلب من طارق أن يأخذها للمنزل في طريقه.

طارق وولاء يسترجعان ذكريات الطفولة

وبالفعل ذهبت ولاء مع طارق في سيارته إلى المنزل حيث تعيش الأسرتان وبينهما سور ضخم يفصلهما عن بعضهما، وفي السيارة دار بينهما حوار استرجعا خلاله ذكريات الماضي وكيف كانت علاقتهما قبل خلافات الميراث.