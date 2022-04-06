مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5.. نور تطلب من خالد النبوي الابتعاد عنها

تطورت الأحداث بشكل سريع ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بعد أن ذهبت ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور إلى بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي لتعيد إليه هاتفه المحمول وتتحدث معه وتطلب منه أن يبتعد عنها، وهي تشعر من داخلها أنها نادمة لأنها وثقت فيه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 شهد مشهدا مؤثرا بين بليغ أبو الهنا والدكتورة ماجي، فبعد أن ذهبت فريدة التي تلعب دورها الفنانة هنا شيحة إلى ماجي لتخبرها أن بليغ غير جدير بالثقة وأنه تركها وسافر يوم كتب كتابهما، قررت ماجي أن تذهب إلى بليغ لتنهي علاقتها معه.

نور تدخل في مشادة مع خالد النبوي

عندما ذهبت ماجي إلى بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي بمنزله، وجدته عائدا من الخارج وهي تنتظره أمام الباب، وهناك تحدثت معه بصوت مرتفع وقالت له إنه غير جدير بالثقة وأنها أخطأت عندما وثقت به، ثم سلمت له الهاتف وأخبرته أن ما فعله مع فريدة لا يصح، ثم تركته وغادرت دون أن تعيره أي انتباه.