خالد النبوي يحاول إرضاء نور.. توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6، يبحث عنها متابعي العمل الدرامي الذي جاء بلمسة الكاتب أسامة أنور عكاشة، بعدما تغيّب اسمه عن المسلسلات الرمضانية منذ أكثر من 10 سنوات، خاصة بعدما احتد الصراع في الأحداث بالحلقة الماضية بترك «ماجي»، التي تجسد دورها الفنانة نور، لـ«بليغ»، الذي يؤدي شخصيته الفنان خالد النبوي.

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

ومن بين توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6، محاولة «بليغ» إرضاء «ماجي» ومصالحتها بعدما طلبت منه الابتعاد عنها، بسبب ما فعلته «فريدة»، التي تجسد دورها الفنانة هنا شيحة، من تحذيرات بشأن طبيعة «بليغ» الذي ادعت أنّها تركها بسهولة بعد قصة حب.

كما يتوقع جمهور مسلسل راجعين يا هوى معرفة «بليغ» بالأشخاص المجهولين الذين اعتدوا عليه بالضرب وتسببوا في نقله إلى المستشفى، في حلقة أمس.

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي

وضمن توقعات مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، وقوع خلاف بين الثلاثي مدحت وزوجته وماجي، بعد كشف أمر زواجه الثاني لينتهي الأمر بطلاق زوجتيه، حسب توقعات الجمهور، للعمل الدرامي الذي بالأساس تدول قصته حول «بليغ» العائد إلى وطنه من أجل استرداد ميراثه الشرعي حتى يتسنى له تسديد الديون المتراكمة عليه وهو خارج الوطن، ليتحول الأمر إلى رحلة يبدأ فيها خالد النبوي الصلح بين أفراد عائلته الذين تفرقهم مشاكل عدة.

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي على قناة «دي إم سي» في تمام الـ9 مساءً، ثم يعرض مرة أخرى عبر فضائية «سي بي سي» في الساعة 11:35 مساء، وهناك مجموعة من الإعادات بتوقيتات مختلفة عبر قناتي «دي إم سي» و«سي بي سي»، بخلاف طرحه إلكترونيا على منصة Watch it.