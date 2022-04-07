معارض أهلا رمضان في مطروح.. إقبال المواطنين ودعم من الغرفة التجارية

تشهد معارض أهلا رمضان المقامة في محافظة مطروح، إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة عن أسعار السوق الخارجية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين بتخفيضات على جميع أنواع السلع المعروضة في المعارض، وبينها اللحوم الحمراء البلدي والضأن واللحوم البيضاء والدواجن والأسماك وغيرها من السلع والمواد الغذائية.

تخفيضات معارض أهلا رمضان بمطروح

وعن معارض أهلا رمضان 2022، قال أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إنّ الهدف من افتتاح المعارض بالمحافظة هو تقديم مختلف السلع الغذائية المتنوعة وياميش رمضان واللحوم المجمدة، والدواجن ومصنعاتها، بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء بما يتناسب مع محدودي الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

احتياجات المواطنين من أهلا رمضان

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مطروح، أنّ معارض أهلا رمضان تعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية، في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، طبقا لما جرى مناقشته خلال اللقاء الموسع الذي عقده الدكتورة نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بمقر وزارة التجارة والصناعة، مع رؤساء الغرفة التجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

ولفت إلى أنّ الوزيرة أوضحت خلال الاجتماع، أنّ الغرف التجارية تعد شريكا رئيسيا للحكومة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعما أساسيا لتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأشار إلى أنّ معارض أهلا رمضان المقامة حاليا بمختلف المدن ومحافظات الجمهورية تعمل على توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيدا بالدور الفعال للحكومة في الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين خلال الفترة الحالية.