الأوقاف: فتح مسجد الإمام الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير في أسرع وقت

قال الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه جرى غلق مسجد الإمام الحسين بشكل مؤقت؛ لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير، لافتًا إلى أن المسجد سيعاد فتحه بعد انتهاء أعمال التطوير.

غلق المسجد لسرعة أعمال التطوير

وأضاف حسن خلال تصريحات تليفزيونية: «في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفذ وزارة الأوقاف بعض الأعمال في مسجد الإمام الحسين، ونظرا لكثافتها، فقد جرى غلقه لسرعة إنهاء أعمال التطوير».

وقدّم مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي، الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهود لتطوير مساجد آل البيت؛ على غرار مسجد الإمام الحسين.

تطوير كلي

وأكد عبد الله حسن، أنه سيجرى الانتهاء في أسرع وقت من أعمال التطوير في المسجد والذي يشمل تطوير كلي: «الوزارة بدأت التطوير الجزئي، لكن الهيئة الهندسية استلمت هذه الأعمال من الوزارة حتى تنفذ أعمال التطوير الكلي».

وأعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، غلق مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه» بالقاهرة مؤقتًا؛ لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن هذا الأمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها.

ووجهت الوزارة خالص الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد في تطوير مساجد آل البيت «رضي الله عنهم أجمعين»، مؤكدة أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به.