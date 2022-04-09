حكم بإسقاط حضانة أم عن طفلتها.. «صورتها مع إحدى الراقصات»

قضت محكمة استئناف عالي أسرة البحر الأحمر، بإسقاط حضانة الأم وأم الأم عن طفلة، وثبوت حضانتها إلى أم الأب بسبب مخالطة ومرافقة الصغيرة والأم لإحدى الراقصات، ونشرها صور ومقاطع فيديو لهما على مقاطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

الطفلة تحتاج لرعاية سليمة

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الصغيرة «مريم» من مواليد 2016 كما هو ثابت من شهادة قيد ميلادها المرفقة بالأوراق، وكانت مصلحتها تقتضي العمل على استقرارها، حيث يتوفر لها الأمن والأمان والاطمئنان والتنشئة في بيئة سليمة تجعل منها فتاة ذات مبادئ وأخلاق بعيدة عن الفسق والابتذال، وهي غاية تنشدها جملة الأديان السماوية في جميع البلاد خاصة أن لهذا تأثير كبير في غرس النواة الأولى للتوجهات في نفوس الأطفال في مقتبل أعمارهم، فالمسلم به أن البيئة النفسية والاجتماعية العليلة غالبا ما تنتج أشخاصا غير أسوياء يغلب عليهم الانحراف.

الأم صورت ابنتها مع راقصة

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه البين من مطالعة الصور المستخرجة من على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقدمة في الدعوى أن الأم اصطحبت معها صغيرتها وتواجدت لها مع إحدى الراقصات في أوقات وأماكن عدة وهو ما تستخلص منه المحكمة إلى وجود علاقة وثيقة بين الأم والراقصة.

سلوك الراقصة يتصف بالفسق

واستكملت أن الأم تخالط صغيرتها بتلك الراقصة، التي يتصف سلوكها وطبيعة عملها بالفسق، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع ما يتطلبه القانون من شرائط في الحضانة تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية السالف ذكرها، ويتعارض مع مصلحة الصغيرة الفضلى، ويؤثر سلبا على سلوكها وأخلاقها وتنشئتها، وخلت الأوراق من دليل بحالف ذلك الأمر، مما يدل على عدم ـمانة الأم في رعاية الصغيرة.