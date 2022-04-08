سر العلاقة بين رحمة حسن ومحمود حجازي.. في مسلسل ملف سري الحلقة 7

ساعات قليلة تفصل عشاق الدراما عن موعد إذاعة مسلسل ملف سري الحلقة 7، في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة «الحياة»، وينتظر مشاهدو المسلسل الحلقة الجديدة لمعرفة تطور الأحداث التي شهدت نصاعدًا في الحلقة السابقة، حيث تضمنت جرعة كبيرة من الغموض، بداية من اكشتاف «يحيى» أن «نور» لم تتعرض للخطف على يد ابن عائلة المالكي، وصولاً إلى المواجهة بين «يوسف» و«هارون» التي تخفي الكثير خلفها.

ويتوقع متابعو مسلسل ملف سري الحلقة 7 أن تشهد الحلقة نجاح يحيى «هاني سلامة» في الكشف عن العلاقة بين خطيبته الراحلة نور «رحمة حسن» وشريف الماكي «محمود حجازي» قبل وفاتها، خاصة بعد العثور على حقيبة تضم فصوص ماس ضمن مقتنيات «نور»، بينما ينتظرون حل الغموض المتعلق بخطف عائلة يوسف المالكي «ماجد المصري»، الذي يضع له مجهولون السم في الطعام هو وأسرته ويتم خطفهم بعد ذلك إلى مكان مجهول.

مسلسل ملف سري الحلقة 7: مصير عائلة المالكي بعد اختطافهم

أحداث مسلسل ملف سري

وتدور أحداث مسلسل ملف سري للمخرج حسن البلاسي، حول القاضي يحيى عز الدين الذي يتولى الحكم في قضية فساد متعلقة بعائلة المالكي، وفي الوقت الذي يتلقى فيه رشوة للتنحي عن الحكم في القضية، يصله عدد من المستندات التي تؤكد تورط العائلة الشهيرة في تجارة غير شرعية وشبهات فساد عديدة، ليقرر أن يستكمل طريقه ولكنه يصطدم بعقبات صعبة.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، محسن محي الدين، دينا بالإضافة إلى محمود حجازي وإدوارد، ومن تأليف محمود حجاج.