يبحث المشاهدون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 7 والقنوات الناقلة، حيث من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل عدد من الأحداث الهامة، خاصة بعد المواجهة التي شهدتها الحلقة السابقة بين «يوسف المالكي» و«هارون المالكي»، بينما يكتشف «يحيى» مفاجأة حول ظروف مقتل خطيبته.

تبدأ مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 7 والقنوات الناقلة، على قناة «الحياة» في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، وتذاع في تمام الساعة الـ 10:15 مساء على قناة «CBC»، أما على قناة «DMC» تذاع الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، بينما تتاح الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 7 والقنوات الناقلة

وفي قائمة مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 7 والقنوات الناقلة، تعاد الحلقة على قناة «الحياة» في تمام 06:45 صباحا، وفي الـ 12 ظهرا، وتعاد على قناة «CBC» مرتين، الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا والثانية في تمام الـ 3:45 عصرا، بينما تعاد على شاشة الـ «DMC» في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ملف سري، عددا من الأحداث الهامة حيث يمر «يحيى» بصدمة كبيرة تدفعه إلى تقديم استقالته من القضاء، وذلك بعد ما يكتشف أن خطيبته الراحلة «نور» لم تتعرض للاختطاف على يد «شريف المالكي» ولكنها ركبت السيارة معه بإرادتها مما يتسبب له في صدمة كبيرة.