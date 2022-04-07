مسلسل ملف سري الحلقة 6 بطولة هاني سلامة.. مفاجأة تقلب موازين الأحداث

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 6 بطولة هاني سلامة بمشهد تلقى يوسف المالكي الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري العزاء في نجله شريف المالكي الذي يجسده الفنان محمود حجازي بعد قتله في ظروف غامضة لا يعرف سببها حتى الآن.

ملف سري الحلقة 6.. يوسف يترجى شقيقه

أبرز مشاهد مسلسل ملف سري الحلقة 6 بطولة هاني سلامة، المفاجأة التى فجرتها كاميرات المراقبة إذ أن الكاميرات أظهرت بأن نور خطيبة المستشار يحيى لم تكن مخطوفة مثلما كان يتوقع.

كما شهدت الحلقة ماستر سين الذي جمع بين هارون المالكي الذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين ويوسف المالكي والذي يترجى فيه يوسف شقيقه هارون أن يخبره بمكان البضاعة لكي يسلمها لناجي وهي شخصية أحمد الرافعي، الأمر الذى رفضه هارون، مؤكدا أنه سعيد لما يحدث فيه بسبب المشاكل التي تسببت فيها لعائلة المالكي، والتي أوصلها لساحات القضاء وأدت لمقتل نجله شريف المالكي.

أسرة شريف المالكي تبكي على رحيله

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 6 بطولة هاني سلامة بظهور المستشار يحيى عز الدين الذي يقدم دوره الفنان هاني سلامة، وهو يقدم للفنانة لبنى ونس التي كادت تكون حماته، وهي والدة خطيبته نور التي قتلت أيضا في ظروف غامضة، إذ قدم لها المجوهرات التي وجدت مع خطيبته بعد قتلها.

مسلسل ملف سري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة فنون مصر، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وبطولة كل من هاني سلامة وماجد المصري ودينا وعائشة بن أحمد ومحسن محي الدين ودنيا عبد العزيز وادوارد.