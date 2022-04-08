نائبة «التنسيقية» تحصل على موافقات نهائية لأول مدرسة لغات بالزيتون

نجحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالحصول على الموافقات النهائية لإقامة أول مدرسة تجريبية لغات «فيوتشر» بحي الزيتون.

هيئة الأبنية التعليمية

وتفقدت النائبة أعمال تسليم الأرض رفقة وفد من هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندسة سهام جمال الدين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، والتي أكدت لـ«نائبة التنسيقية»، عزم الهيئة إنهاء أعمال البناء في أقرب فرصة.

أطراف الصناعية لأهالي الواحات

وكانت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زارت عددًا من أهالى الواحات البحرية مستحقي الأطراف الصناعية في منازلهم.

واطمأنت نائبة التنسيقية على راحتهم البدنية بعد تركيب الأطراف، وشددت على نقلهم إلى القاهرة بصفة دورية لعمل المتابعة اللازمة، ورافقها وفد من منسقي حياة كريمة على مستوى المحافظة، وسلموهم المساعدات الغذائية في ظل مبادرة «قطار وصل الخير»، واستمعوا إلى مشاكلهم وتحدياتهم لحلها من خلال مبادرة حياة كريمة في الفترة القادمة.