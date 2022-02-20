«الخولي»: الوحدات التجارية والإدارية أفضل طرق الاستثمار العقاري

قال المهندس هشام الخولي الخبير العقاري، إنّ مجال التطوير العقاري والإنشاءات أصبح من المجالات المهمة التي ينتهي فيها العمل بشكلٍ سريع وفق خططٍ زمنية محددة وسريعة، خصوصًا مع اهتمام الدولة في الوقت الحالي بمجال العقارات والتطوير العقاري.

وأضاف الخولي، لـ«الوطن»، أنّ المشروعات التجارية والإدارية من أفضل طرق الاستثمار في السوق العقارية كاستثمار، وتعتبر صناعة العقار وتأمين العميل وماله تعتبر أهمية كبرى لدى شركات التطوير؛ لتحقيق أكبر استفادة له، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وجميع المدن الجديدة.

وأشار الخولي إلى أنّ شركات التطوير العقاري يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من خلال تشغيل الوحدات التجارية، خصوصًا إذا لم يكن للعميل خبرة كبيرة في كيفية تشغيل مشروعه التجاري، لذا يجب على هذه الشركات إدارة هذه المشروعات وطرح أفكار لنجاحها لتأمين عائد رأس المال الخاص بها.

أهمية كبيرة للمناطق الترفيهية في المدن الجديدة

وأوضح أن المناطق الترفيهية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة أصبحت من أبرز المناطق، خاصة أنّها تمثل الترقية للمستثمرين والمواطنين، وكذلك مناطق المساحات الخضراء، ومناطق الأطفال والترفيه ومدن الملاهي، وهي الأشياء التي اهتمت بها شركات التطوير العقاري في المدن الجديدة، كما اهتمت بها الدولة بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أشاد كريم مجدي الخبير العقاري، بسوق العقارات المصرية خصوصًا أنّها من الأسواق القليلة التي لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا، على عكس العديد من القطاعات.

وأضاف مجدي، لـ«الوطن»، أنّ الاستثمارات العقارية تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد بشكل عام، وليس السوق العقارية فقط، فالتطوير العمراني يعتبر الآن قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.