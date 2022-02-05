اتحاد الصناعات: الاستثمار العقاري أفضل من الذهب والبورصة

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، أن العقارات السكنية والإدارية والتجارية ستشهد طفرة كبيرة وتحركات متوقعة في المبيعات بعد الانتهاء من انتقال الوزارات والموظفين للعاصمة الإدارية.

وتوقع خلال حديثه لـ«الوطن» أن يكون الإقبال على الشراء والحجز في العاصمة الإدارية الجديدة كبيرا خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا أن المواطن والعميل يعلمان أن قيمتها ستزيد بعد انتقال الحياة للعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنها تحتوي على العديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من المدن في الاستثمار بالمجال العقاري.

الفترة الحالة أفضل توقيت للشراء في العاصمة

وأشار إلى أنه رغم أن الإقبال خلال تلك الفترة كبير على الشراء، خاصة العقارات الإدارية والتجارية، إلا أن هذا الوقت هو الأفضل للشراء في العاصمة.

وأوضح أن أسرع وأفضل استثمار خلال هذه الفترة الاستثمار في العقارات، وهو أفضل من الاستثمار في الذهب والبورصة، على اعتبار أنه يشهد ارتفاعات في القيمة بخلاف الذهب المتأرجح في الأسعار، تارة ارتفاع وتارة أخرى انخفاض.

شركات التطوير العقاري تثق في نجاح العاصمة الإدارية الجديدة

واستطرد «الجلاد»: «شركات التطوير العقاري تثق بشكل كبير في نجاح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أنها اتجهت بشكل سريع للعمل في هذه المنطقة منذ بداية العمل والاعلان عنها».

واختتم أن شركات العقارات اتجهت لطرح العديد من الوحدات للمواطنين بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأسعار تناسب جميع الفئات، وهو ما يسمح بخلق فرص امتلاك في العاصمة الإدارية الجديدة لجميع المواطنين وتناسب جميع فئات الشعب بمختلف طبقاتهم وإمكانياتهم.