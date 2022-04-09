سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

كشفت محلات المشغولات الذهبية عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 9 أبريل 2022، وذلك بالتزامن مع قرب فترة حفلات الخطوبة التي تنطلق في الجزء الثاني من شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر المبارك، إذ يتابع الغالبية العظمي الأسعار لحظة بلحظة بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظًا في كافة الأعيرة الصفراء.

ولتسهيل الأمر على المواطنين الباحثين عن الأسعار، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم السبت الموافق 9 أبريل من عام 2022، تحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة كونه الأكثر اقبالا من قبل المواطنين، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، لتتراوح بين 976 و980 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 842 و845 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، قيمة تراوحت بين 1122 و1127 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة تراوحت بين 7856 و7888 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال وصل سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة في بداية معاملات اليوم السبت داخل أسواق المال العالمية، ما يلي:

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 8 أبريل، نحو 853.14 جنيه بقيمة 46.52 دولار.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7963 جنيهًا، بما يعادل 434.19 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت لنحو 995.34 جنيه، بما يعادل 54.27 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى نحو 1138 جنيهًا، بما يعادل 62.03 دولار.