بعد تراجعه.. تجار الذهب يكشفون سعره خلال أسبوع: ثلاثة سيناريوهات

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 5 جنيهات بداية تعاملات اليوم الجمعة 8-4-2022 فى محلات الصاغة، فيما تراجعت عالميا مدعومة بارتفاع الدولار حيث يتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

سعر الذهب محليا

وبيع الذهب عيار 24 فى محلات الصاغة بسعر 1.122 جنيه مقابل 1.127جنيه، أمس الخميس، وبيع جرام الذهب عيار 21 بسعر 982 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 842 جنيهًا وبيع الجنيه الذهب بسعر 7.968جنيه.

وعالميا، سجلت الأوقية سعر 1.1931.50دولار وبيع عيار 24 بسعر 62.09 دولار فيما بيع عيار 21 بسعر 54 .33 دولار وبيع عيار 18 بسعر 46.57 دولار.

سيناريوهات الذهب خلال الفترة القادمة

ووضع تجار الذهب 3 سيناريوهات لسعر الذهب خلال الأسبوع القادم كأول رد فعل بعد تراجع سعره بقيمة 5 جنيهات وقال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب سابقا بالغرف التجارية، إن هناك عدة سيناريوهات لسعر الذهب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السيناريو الأول هو التذبذب فى سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن السيناريو الثاني لسعر الذهب في السوق المحلية هو مواصلته للانخفاض مدعوما بارتفاع الدولار وارتفاع سعر الفائدة، ويعد السيناريو الثالث لـ المعدن النفيس وهو الارتفاع مدفوعا بتفشي فيروس كورونا وعدم ثقة المستثمرين فى الإجراءات الخاصة بمواجهة التضخم عالميا واستمرار القلق بين روسيا وأوكرانيا وهو ما يؤدي إلى الإقبال على الملاذ الأساسي والشراء للتحوط من التضخم.

وتابع: «تبقى العلاقة بين الذهب والدولار مثل علاقة القط والفأر كلما ارتفعت أسعار الذهب، انخفض سعر صرف الدولار، والعكس صحيح»، ووصف «نجيب»، الأسعار الحالية أنها لا تحفز على الشراء بالنسبة للمتعاملين، رغم الانخفاض لكونها لازالت مرتفعة، واستبعد أن تنجح الأيام الأولى من شهر رمضان في تحقيق انتعاشه في مبيعات الذهب لانشغال المواطنين بالعزومات والموائد الرمضانية.