أسعار الذهب تسجل تراجعا جديدا اليوم .. 1931.16 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، تزامنا مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبعد تزايد الطلب في وقت سابق نتيجة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض العقود الآجلة

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1931.16 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2٪ لتهبط إلى 1934.00 دولارا.

وقال كبير المحللين في مؤسسة «أواندا»، جيفري هالي: «إن الذهب صمد بشكل جيد نسبيًا هذا الأسبوع نظرًا للحركة المرتفعة من قبل كل من العوائد الأمريكية والدولار الأمريكي، وقد نشهد بعض عمليات شراء التحوط من التضخم والملاذ الأساسي تدعم الاتجاه الهبوطي»، وفقا لما ذكرته «رويترز».

أعلى مستوى في عامين

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا مقابل سلة من العملات، واستعد لأفضل أسبوع له في شهر، مدعومًا بتصريحات متشددة من العديد من صانعي السياسة الفيدرالية الذين يدعون إلى تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المتزايد سريع.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

ورغم التراجع في العقود الآجلة، إلا أن الذهب لا يزال يستمد بريقه من حالة عدم اليقين في أوكرانيا، والتضخم السريع، واستمرار جائحة «كورونا»، غير أن الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل مكافحة التضخم، واستعادة عوائد السندات، وتقوية الدولار، وتخفيف القيود الوبائية مع معدلات التطعيم المرتفعة سيضع حدا لأسعار الذهب، بحسب مؤسسة «فيتش سوليوشنز».

في المقابل ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 24.65 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر البلاتين 0.1% إلى 961.86 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2251.48 دولار.