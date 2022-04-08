السيطرة على حريق عنبر دواجن في كفر شكر.. وإصابة عاملين باختناق

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع في عنبر دواجن من طابق واحد بقرية أسنيت في كفر شكر، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتسبب الحريق في إصابة عاملين باختناق جراء الدخان، وجرى نقلهما لمستشفى كفر شكر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن تراخيص المكان وحصر الخسائر وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق في عنبر دواجن بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

اختناق عاملين في الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد النيران، وتبين نشوب الحريق في عنبر دواجن من طابق واحد، وأسفر عن اختناق عاملين وجرى نقلهما لمستشفى كفر شكر المركزي، وجرت السيطرة على الحريق مع استمرار عمليات التبريد لمكان الحريق، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما.

5 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة ومركز كفر شكر، إنه فور وصول البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على الممتلكات والأرواح، مشيرا إلى أنه يجري التحري عن الحريق وظروفه وملابساته وفحص ملف العنبر وتراخيصه.

وأضاف رئيس مدينة كفر شكر، أن الحريق نشب داخل مزرعة دواجن وورشة أخشاب على مساحة 900 متر بقرية أسنيت بالبر الشرقي.